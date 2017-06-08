Палеонтологи нашли останки Homo sapiens возрастом около 300 тысяч лет (видео)

Старейший ископаемые останки Homo sapiens возрастом около 300 тысяч лет были найдены в Джебель-Ирхуд, Марокко. Они на 100 тысяч лет старше ранее найденных останков человека. Открытие было представлено в исследовании в журнале Nature, - пишет CNN.

Это первая подобная находка в Северной Африке и она расширяет ареал "колыбели человечества". Предыдущие похожие находки были на юге или в Восточной Африке. Обнаруженные окаменелости, в том числе частично черепа и нижней челюсти, принадлежащих пяти разным лицам, в том числе трем молодым взрослым, подросткам и детям в возрасте около 8 лет. Также были найдены каменные орудия, кости животных и следы пожара.

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Исследователи заявляют, что лучше всего в этих окаменелостях том, что они "улавливают момент эволюции". Черты лица черепа похожи на современных людей, но место для мозга очень вытянутое и похоже на такое же в архаично ранних людей.