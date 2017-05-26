У Юпитера обнаружили сильнейшее магнитное поле

Международный коллектив ученых представил первые официальные результаты научной миссии Juno (Jupiter Polar Orbiter). Специалисты, в частности, обнаружили рекордно высокую магнитную индукцию вблизи атмосферы Юпитера. Посвященные этому исследования опубликованы в двух статьях в журнале Science, кратко о них сообщает НАСА.

Магнитная индукция в районе экватора вблизи газовой оболочки Юпитера (7,766 гаусса) в два раза выше величины, предсказываемой ранее теоретическими моделями, и примерно в 10 раз сильнее, чем аналогичное значение для Земли, сообщается в первой работе. Там же описываются гигантские циклоны, распространяющиеся в атмосфере планеты на 1,4 тысячи километров.

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Вторая публикация посвящена полярным сияниям газового гиганта, в ней также описывается динамика магнитосферы Юпитера — оказалось, что она с течением времени быстро меняется.

В задачи миссии Juno входит исследование облаков и полярных сияний Юпитера. При помощи одноименной станции ученые надеются узнать больше о происхождении планеты, строении, физических свойствах ее атмосферы и магнитосферы. Миссия Juno должна завершиться в феврале 2018 года затоплением станции в атмосфере газового гиганта.