Хокинг снова пугает человечество: для выживания необходимо искать другие планеты

Известный британский ученый Стивен Хокинг повторил свое предупреждение о том, что человечество может выжить лишь в том случае, если найдет себе пристанище за пределами Земли.

Поиски других планет для колонизации должны начаться уже сейчас, считает Хокинг, слова которого передает The Independent.

Читайте такжеУченые назвали три вероятные причины конца света

"Я твердо убежден, что мы должны начать искать альтернативные планеты для проживания... Мы должны преодолеть технические ограничения, которые мешают нам жить в другом месте Вселенной", - подчеркнул ученый.

Ранее Хокинг заявлял, что люди должны колонизировать другую планету в течение ближайших 100 лет, иначе они столкнутся с угрозой исчезновения.