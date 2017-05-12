Илон Маск анонсировал путешествие двух "Красных драконов" на Марс

Компания SpaceX Илона Маска намерена отправить два беспилотных космических корабля Red Dragon к Марсу в 2020 году

Об этом заявил менеджер NASA по вопросам научных миссий Джим Грин, сообщает Ars Technica.

Он пояснил, что компания отказалась от замысла направить корабли к "красной планете" в следующем году, ведь к тому времени они не будут готовы совершить это путешествие.

Впрочем, через три года Земля будет находиться на максимально приближенном расстоянии к Марсу, что и поспособствует запуску кораблей.