Илон Маск анонсировал путешествие двух "Красных драконов" на Марс
12:46, 12 мая 2017Наука и IT
1073 0
SpaceX отправит 2 корабля на Марс уже через 3 года.
Илон Маск / REUTERS
Компания SpaceX Илона Маска намерена отправить два беспилотных космических корабля Red Dragon к Марсу в 2020 году
Об этом заявил менеджер NASA по вопросам научных миссий Джим Грин, сообщает Ars Technica.
Он пояснил, что компания отказалась от замысла направить корабли к "красной планете" в следующем году, ведь к тому времени они не будут готовы совершить это путешествие.
Впрочем, через три года Земля будет находиться на максимально приближенном расстоянии к Марсу, что и поспособствует запуску кораблей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter