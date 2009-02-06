Канада поставит наноматериалы на учет

Канада официально обяжет производителей отчитываться об использовании наноматериалов, сообщает портал Nature News. До сих пор ни в одной стране мира подобные предписания не являются обязательными. Официальное заявление правительства ожидается в феврале 2009 года, уточняется на сайте ctv.ca.

Согласно новым правилам, компании, импортирующие более одного килограмма наноматериалов, будут обязаны предоставлять всю доступную информацию о физических, химических и токсикологических свойствах этих веществ. Кроме того, от компаний могут потребовать отчета о том, как именно они используют наноматериалы. Канадские министерства здравоохранения и охраны окружающей среды будут использовать собранную информацию для оценки возможного риска от использования наноматериалов и составления более конкретных рекомендаций.

Под определение наноматериалов попадают все материалы, содержащие компоненты, размер которых хотя бы в одном измерении не превышает 100-125 нанометров (нанометр - это одна миллиардная часть метра). По сравнению с частицами больших размеров из того же материала, наночастицы обладают иными свойствами. Их интенсивное изучение началось относительно недавно, и воздействие наночастиц на здоровье человека изучено слабо.

Государственные и частные организации в некоторых странах уже пытались разработать нормативы для компаний, использующих наночастицы. Эти требования не являлись обязательными, и им следовало незначительное число предприятий. Например, в США инициативу Агентства по охране окружающей среды поддержали 29 компаний. В общей сложности они предоставляют информацию о 129 наноматериалах. Однако многие публикуют только основные физико-химические свойства используемых материалов.

Британская неправительственная организация Soil Association, занимающаяся сертификацией органических продуктов, пошла еще дальше: она отказалась сертифицировать продукты, в которых содержатся искусственно произведенные наночастицы. Однако в целом государства не проводят последовательной политики по регулированию производства с использованием наноматериалов.

Лента.ру