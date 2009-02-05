В киевском метро ввели видеонаблюдение

Сегодня, 5 февраля, в Киевском метрополитене вводится система видеомониторинга работы контрольных пунктов пропуска пассажиров и касс.

Такое нововведение направлено на улучшение контроля за работниками, непосредственно связанных с обслуживанием пассажиров, и надлежащим исполнением ими своих служебных обязанностей, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского метрополитена.

Отныне видеонаблюдением охвачены все действующие 46 станций метрополитена, на которых установлены 132 ІР-видеокамеры, объединенные в единую систему и выведенные в центр мониторинга, расположенный в диспетчерском центре управления метрополитеном. Система построена на основе телекоммуникационной сети Ethernet метрополитена, что в значительной мере снизило ее стоимость. В целом, расходы на внедрение системы составили почти 2 млн. грн.

Внедрение системы мониторинга работы пунктов контроля прохода пассажиров и касс улучшит культуру обслуживания пассажиров и позволит более объективно оценивать исполнение работников метрополитена своих обязанностей. К тому же, система архивации событий позволит на протяжении 14 суток детально анализировать спорные ситуации, возникающие на станциях по поводу прохода пассажиров и их обслуживания.

В дальнейшем предусматривается интеграция системы видеомониторинга в единую комплексную систему видеонаблюдения всех объектов метрополитена в составе ситуативного центра.