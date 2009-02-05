Google отслеживает пользователей по мобильнику

Поисковик Google 4 февраля запустил в 27 странах мира сервис Latitude (в русской версии - "Локатор"), позволяющий абонентам сотовой связи делиться с друзьями и близкими данными о своем местоположении.

Latitude привязывает координаты пользователей к картам Google Maps, дает возможность обмениваться мгновенными сообщениями, звонить и отправлять электронную почту, кликнув на иконку с изображением друга. Кроме того, "Локатор" показывает, как доехать до того или иного пользователя, также включившего сервис.

"Локатор" не позволяет точно определить координаты пользователя, но дает примерное представление о местоположении. Он также позволяет выбирать, с кем пользователь хочет делиться информацией о своем местоположении.

Latitude поддерживает большинство устройств Blackberry, мобильники под управлением Windows Mobile 5.0, а также большинство смартфонов под управлением Symbian и многие телефоны, поддерживающие Java. В ближайшее время появится поддержка мобильников на Android, а также iPod Touch и iPhone.

Лента.ру