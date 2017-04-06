Facebook будет бороться с "порно-местью" в соцсети

Facebook запустит ряд инструментов для борьбы «порно-месть» (revenge porn), когда в соцсеть выкладывают интимные фотографии или видео с целью мести. Чаще всего к таким методам прибегают люди после разрыва отношений, сообщает The Guardian.

В частности, юзеры смогут пожаловаться на контент интимного характера и предотвратить его распространение в будущем.

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Facebook будет блокировать посты, которые получат жалобу с пометкой «порно-месть», а также аккаунты, которые неоднократно распространяли интимные фото и видео без согласия всех участников, изображенных на них.

Издание сообщает, со ссылкой на данные исследовательского института Data & Society, в 2016 году 4% американцев испытывали «порно-мести» в интернете.