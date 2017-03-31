Надежда трансплантологии: биологам удалось пересадить глаза головастиков на их хвосты

Исследователи из Университета Тафтса (США) восстановили зрение слепым головастикам после пересадки глаз на их хвосты. Звучит странно, но подобный метод может однажды быть использован на людях.

Как пишет издание Gizmodo со ссылкой на npj, новое исследование регенеративной медицины показывает, что глаз, и, возможно, другие органы чувств, не обязательно должны быть прикрепленными непосредственно к мозгу, чтобы функционировать должным образом. В исследовании ученые использовали препарат «Золмитрипан», который обычно используется для лечения мигрени и повышает способность организма к стимулированию роста нервов, по крайней мере, у земноводных. Предыдущая работа ученых показала, что функционирующие глаза головастиков могут быть пересажены, а новое исследование показывает, что препарат можно использовать для повышения эффективности процесса. Исследователи надеются, что их открытие может улучшить успех биологических имплантатов у людей.

В экспериментах биолог Майкл Левин и его коллеги из «Allen Discovery Center» в Университете Тафтса показали, что слепые головастики смогли восстановить зрение после того, как глаза были пересажены на хвосты и после получения дозы препарата. Молекулы в этом препарате ускорили важный биологический процесс, так называемую иннервацию, в ходе которой в живых тканях возникают нервные клетки.

Исследователи хотели узнать больше о том, насколько нервы после трансплантации способны образовывать новые соединения. Зная заранее, что «Золмитрипан» повышает нейронний рост, ученые задавались вопросом, как его использование может способствовать иннервации.

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Для того, чтобы это выяснить, исследователи прививали по одному глазу на хвосты 38 слепых головастиков (их глаза были удалены в возрасте трех дней). Нейроны внутри имплантированного глаза начали расти и соединяться с центральной нервной системой головастиков. Через восемь дней у40 процентов головастиков, получавших препарат, выросли нейроны и трансплантаты соединились с центральной нервной системой без каких-либо вредных последствий.

В результате, головастики, которые лечились «Золмитрипаном» значительно опередили своих слепых родственников, которым не давали лекарств, в остроте зрения и различении цветов. Учитывая эти данные, исследователи говорят, что препарат в конечном итоге может быть использован в регенеративной медицине для содействия иннервации, увеличивая тем самым функциональность пересаженного органа. Результат показывает, что сенсорные органы вероятно могут по-прежнему функционировать, если они не прикреплены непосредственно к мозгу.

«Если человек имел бы имплантированный глаз на спине, соединенный со спинным мозгом, мог ли бы человек видеть этим глазом? Мое предположение, что, вероятно, да", – прокомментировал эксперимент Майкл Левин.