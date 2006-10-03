В GB испытывают гоночный болид для обычных дорог (фото)

Компания Caparo Vehicle Technologies закончила строительство первого суперкара Caparo T1, получившего индекс XP1, сообщает Leftlanenews.com. Сейчас автомобиль проходит тесты в Великобритании, целью которых является настройка систем управления двигателем и подвески машины.

Создателями Caparo T1 стали бывшие инженеры команды McLaren Формулы-1. Подобно гоночным болидам, автомобиль оснащается двигателем V8 объемом 2,4 литра и мощностью 500 лошадиных сил.

Вес двухместного болида для дорог общего пользования составляет около 500 килограммов. До ста километров в час машина разгоняется за 2,5 секунды, а до 160 километров в час - за 5 секунд.

Создатели Caparo T1 обещают, что второй тестовый экземпляр будет представлен в декабре этого года. Серийное производство автомобиля начнется в 2007 году. В год компания планирует выпускать всего 24 машины, причем все автомобили, запланированные на 2007 год, уже раскуплены. Первый серийный Caparo T1 доставят владельцу в марте следующего года.

Автолента.ру