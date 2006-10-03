В GB испытывают гоночный болид для обычных дорог (фото)
Суперкар Caparo T1 раскуплен еще до выпуска
Компания Caparo Vehicle Technologies закончила строительство первого суперкара Caparo T1, получившего индекс XP1, сообщает Leftlanenews.com. Сейчас автомобиль проходит тесты в Великобритании, целью которых является настройка систем управления двигателем и подвески машины.
Создателями Caparo T1 стали бывшие инженеры команды McLaren Формулы-1. Подобно гоночным болидам, автомобиль оснащается двигателем V8 объемом 2,4 литра и мощностью 500 лошадиных сил.
Вес двухместного болида для дорог общего пользования составляет около 500 килограммов. До ста километров в час машина разгоняется за 2,5 секунды, а до 160 километров в час - за 5 секунд.
Создатели Caparo T1 обещают, что второй тестовый экземпляр будет представлен в декабре этого года. Серийное производство автомобиля начнется в 2007 году. В год компания планирует выпускать всего 24 машины, причем все автомобили, запланированные на 2007 год, уже раскуплены. Первый серийный Caparo T1 доставят владельцу в марте следующего года.