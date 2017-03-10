NASA опубликовало фото спутника Сатурна, который похожий на пельмень

NASA опубликовало фотографии одного из спутников Сатурна – Пана, который похож на пельмень. Фотографии опубликованы на официальном сайте агентства.

Сообщается, что фотографии сделал зонд Cassini с рекордно близкого расстояния — 24 572 километров.

Снимки позволили ученым впервые рассмотреть строение Пана, в том числе необычный гребень, опоясывающий спутник.

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Ученые считают, что он аккумулирует вещество из колец Сатурна, таким образом очищая их.

Как сообщал УНИАН ранее, NASA обнародовало видео посадки станции Huygens на "луну" Сатурна – Титан.

При создании видео посадки были использованы реальные снимки, сотни которых Huygens сделал за два с половиной часа, пока садился на Титан. Миссия Huygens - первая мягкая посадка во Внешней Солнечной системе, состоялась 14 января 2005 года, но видеозапись с моделированием этих событий появился только 11 января 2017.