В Украине создали беспилотную платформу "Командор", способную нести две управляемые противотанковые ракеты (видео)

Сейчас проходит испытания первая версия этой платформы, передает Украинский милитарный портал.

Она способна нести полезную нагрузку в 30 кг в течение одного часа. Одна из вариаций использования платформы – это возможностью несения двух управляемых противотанковых ракет.

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"Кроме военного назначения тяжелой универсальной платформы "Командор", рассматриваются и гражданские вариации использования, как, например, пожарный с огнетушителем, это подойдет для применения с большим риском – возгорание на заправках, ликвидация пожаров на складах боеприпасов и тому подобное", - говорится в сообщении.

Также есть варианты для сельскохозяйственных работ на полях - для удобрения или обработки от вредителей.

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