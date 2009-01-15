Польша заняла пятое место в ЕС по числу интернет-доменов

В Польше по состоянию на конец 2008 года было зарегистрировано 1,3 млн. национальных интернет доменов (pl), что на более чем 70% больше показателей предыдущего года и позволило стране занять пятое место среди стран ЕС по количеству зарегистрированных доменов.

Как сообщает «Dziennik», этот показатель является рекордным не только для Европы, но для и других развитых стран.

Среди 27 стран Евросоюза, в который Польша вступила в 2004 году, больше интернет-доменов зарегистрировано только в Германии, Великобритании, Нидерландах и Италии.

Польша, в числе других, опередила в рейтинге Францию, Швейцарию, Испанию, Бельгию и Австрию.

По данным экспертов, такого значительного роста удалось достичь благодаря более низким ценам, введению новых услуг и большой конкурентности на рынке хостинговых услуг.

Эксперты прогнозируют увеличение количества польских доменов в 2009 году на еще около 40%.