Экс-менеджмент "ПриватБанка" основал ИТ-компанию

Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook Олег Гороховский, в прошлом первый заместитель главы правления "ПриватБанка".

"Мы вместе с Дмитрием Дубилетом (в прошлом – ИТ-директор банка), Михаилом Рогальским (в прошлом – руководитель бизнеса платежей) и несколькими другими экс-коллегами из "ПриватБанка" решили основать ИТ-компанию. Будем заниматься предоставлением ИТ-услуг украинским и зарубежным банкам", - написал Гороховский.

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Он отметил, что компания готова делиться своим опытом создания розничного банка и заниматься такими блоками, как процессинг, CRM-система, кредитные карты, Интернет-банкинг.

"Название компании - Fintech Band. Надеюсь, скоро порадуем всех крутыми фичами в разных украинских банках. Коллеги-банкиры, ждите, скоро постучимся к вам на встречу", - написал Гороховский.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать банк, руководствуясь итогами заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Минфин 22 декабря представил коллективу банка нового главу правления – экс-министра финансов Украины Александра Шлапака - и объявил о назначении нового наблюдательного совета финучреждения.

Обновленный совет банка возглавил финансист и автор программы реформирования банковской системы Турции Энгин Акчакоча. Также в состав совета вошли управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в Восточной Европе Франсис Малиж, заместитель министра финансов Оксана Маркарова, член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев, управляющий партнер инвесткомпании Apollo Management Андреа Манетта, финансист и автор реформы финсектора в Ирландии Стивен Силиг, уполномоченный по перспективным проектам "Нафтогаза" Сергей Алексеенко.