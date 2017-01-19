Шведская компания Ericsson открыла во Львове научно-исследовательский центр

Об этом сообщила пресс-служба украинской ассоциации Wireless Ukraine, членом которой является Ericsson.

«В центре занято около 120 программистов, в основном офис будет заниматься разработкой программного обеспечения для OSS- и BSS-систем (системы поддержки операций и бизнеса – УНИАН) телеком-операторов», – сообщила пресс-служба.

В ассоциации отметили, что в будущем центр также будет заниматься разработкой решений для связи четвертого поколения 4G (LTE), Интернета вещей (IoT), электронного правительства.

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«В компании планируют расширение и открытие новых центров R&D в Украине», - добавили в пресс-службн.

Как сообщал УНИАН, американский разработчик систем хранения данных Violin Memory договорился о стратегическом партнерстве с одной из крупнейших украинских ІТ-компаний GlobalLogic с целью дальнейшего открытия научно-исследовательского (R&D) центра в Украине.

Справка УНИАН. Компания Ericsson – один из крупнейших в мире поставщиков технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи, штаб-квартира располагается в Стокгольме, Швеция. Ericsson работает в 180 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 110 тыс. человек.

Ericpol – мировой производитель программного обеспечения в области телекоммуникаций. С 1991 года компания работает на рынке услуг для операторов связи разных стран мира, предлагая разработку, внедрение и техническую поддержку ПО. Головной офис Ericpol находится в городе Лодзь (Польша). Компания также имеет филиалы в Украине, Швеции и Беларуси.