В США умер первый американский астронавт Джон Гленн

Об этом сообщает Reuters.

«Его смерть опечалила нас. Мы склоняем наши головы и разделяем горе с его любимой женой Энни», – сказал губернатор Огайо Джон Касич.

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Президент США Барак Обама в своем заявлении отметил, что с уходом Джона Гленна американцы потеряли кумира.

"Когда Джон Гленн стартовал с мысса Канаверал в корабле "Атлас", он возвысил надежды нации. И когда его космический корабль через несколько часов приводнился, первый американец на орбите Земли напомнил нам, что с мужеством и жажде к исследованием нет ограничений в высотах, которых мы вместе можем достичь", - сказал Обама.

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Избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что США потеряли "великого первооткрывателя неба и космоса в лице Джона Гленна. Он был героем и вдохновлял целые поколения на будущие исследования".

Гленн был последним из американских космонавтов, летавших на одноместных кораблях «Меркурий». 20 февраля 1962 он стал первым американцем, совершившим орбитальный космический полет. После этого астронавта объявили национальным героем США.

В 1998 году он совершил полет на шаттле «Дискавери», став самым пожилым человеком, побывавшим в космосе. На тот момент ему было 77 лет.

С 1974 по 1999 год Гленн был сенатором от штата Огайо. Он избирался в Сенат от Демократической партии.