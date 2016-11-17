На Банковой объяснили прекращение работы ЕХ.uа борьбой с пиратством

«У них (Ex.ua – УНИАН) есть бизнес-модель, которая давала им возможность зарабатывать деньги, распространяя нелегальный видеоконтент, вставляя в него украинскую рекламу. Украинские рекламодатели платили деньги за размещение рекламы, а правообладатели контента не получали никакой бенефиции от этого. Владельцы ресурса получали таким образом около 1 миллиона долларов доходов в год», – заявил он в четверг, 17 ноября, сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеВ Fs.to заявляют о политической провокации и опровергают возобновление работы в ближайшее время

По его словам, важно, чтобы те, кто нарушают украинское и международное законодательство в сфере интернет-деятельности, «переходили на светлую сторону».

Как сообщал УНИАН, 16 ноября ресурс EX.UA принял решение прекратить работу.

Напомним, на этой неделе киберполиция изъяла серверы одного из крупнейших онлайн-кинотеатров FS.to. В полиции отмечают, что за время работы ресурса правообладателям был нанесен ущерб на несколько миллионов гривень.

"Аудитория сайтов достигала миллиона пользователей. Начато уголовное производство по факту нарушения авторского и смежных прав", - говорится в сообщении.

Правоохранители уже изъяли оборудование, которое использовалось для организации деятельности их технической инфраструктуры. Проведены санкционированные обыски в офисных помещениях дата-центрах, квартирах фигурантов уголовного производства и собраны дополнительные доказательства противоправной деятельности веб-ресурсов.