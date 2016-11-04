Компания Google отвергает обвинения Еврокомиссии в злоупотреблении монополией

Как заявил вице-президент и юрисконсульт компании Кент Уокер, эти обвинения "демонстрируют, что пересмотренное Еврокомиссией дело основано на теории, которая не соответствует реальности - так, как большинство людей совершают покупки онлайн", передает Deutsche Welle.

Как отметил представитель Google, обвинения со стороны ЕК "являются ложными с точки зрения закона и экономики".

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В июле 2016 года Европейская Комиссия выдвинула против Google обвинения в монополизации рынка. По мнению ЕК, интернет-гигант ограничивает доступ конкурентов к рынку веб-рекламы, предоставляя наивысший приоритет в поиске собственным сервисам онлайн-шопинга.

Теперь, когда компания официально отвергла обвинения, Еврокомиссия изучит аргументы Google в свою пользу на примет соответствующее решение, цитирует Reuters представителя из Брюсселя. Компании грозит штраф в размере до 7,4 миллиарда долларов США.