Офтальмологи заговорили о важности медицинского тестирования светодиодных ламп

Тестирование продукции на яркость, энергоэффективность и другие технические параметры регулярно публикуются в СМИ и вызывают живой интерес у читателей. Однако, как отмечают офтальмологи Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО), не менее важным аспектом является и проверка безопасности светодиодных ламп для глаз, поскольку некачественная лампа может оказывать негативное влияние на зрение, особенно у детей.

«Важно понимать, что светодиодная лампа является сложным электронным устройством. И как любое сложное устройство, лампа может работать некорректно, например, мерцать, пульсировать, или давать свет с недостаточным уровнем цветопередачи. В этом случае, источник света будет оказывать негативное влияние на зрение, даже если человек не ощутит немедленного дискомфорта при таком освещении», - подчеркнул заведующий кафедрой офтальмологии ХМАПО профессор Юрий Демин.

По словам ученого, использование LED-ламп, не отвечающих требованиям к качеству света, способно привести к изменениям в различных участках глазного яблока, в том числе – в слезной пленке и роговице глаза, что может привести к общему ухудшению зрения и снижению работоспособности. Особенно остро эта проблема касается детей, глаза которых более чувствительны к искусственному освещению.

При этом, как отмечают эксперты, при покупке светодиодной лампы можно выявить лишь её самые очевидные недостатки: явное мерцание или недостаточную яркость. В то же время, неявные недостатки, такие как высокочастотная пульсация, качество рассеивания света и другие, незаметны глазу, но, вместе с тем, могут негативно влиять на зрение и нервную систему человека.

Наилучшим и самым надежным свидетельством безопасности LED-лампы или светильника для здоровья человека могло бы стать заключение офтальмологов, выдаваемое по результатам тестирования источников света непосредственно в украинской офтальмологической клинике, считает Юрий Демин.

«На сегодняшний день, в Украине нет требования к офтальмологическому тестированию источников света. Тем не менее, некоторые производители уже сейчас выражают готовность пройти тестирование добровольно. Например, исследования влияния на зрение светодиодной продукции одной из известных торговых марок проводились в нашей клинике», - объясняет офтальмолог.

Исследовательская группа ХМАПО под руководством Юрия Демина изучала влияние 173 различных моделей ламп общего освещения и настольных светильников на людей, которые занимались своими привычными делами. В тестировании использовалась комплексная методика, включающая 7 различных тестов: визиометрию (исследование остроты зрения), исследования объема движения глазных яблок, конвергенции*, проверка ориентации в темноте, реакции зрачков на свет, а также конфокальную лазеросканирующую офтальмоскопию и авторефрактометрию**. При этом, тестирование функциональных характеристик и морфологическое исследование органов зрения, проводились как до, так и после использования источников света.

«По результатам тестирования лампы и светильники этой марки были рекомендованы нами к использованию в быту, в том числе, детьми. Соответственно, наличие рекомендации прямо говорит покупателю о том, что он, приобретая лампу, может не беспокоиться за свое здоровье и здоровье своих близких» - заключил профессор Демин.

Офтальмологи ХМАПО надеются, что данный пример побудит производителей проводить аналогичные исследования своей продукции, а потребителей - внимательнее относиться к выбору светотехники, уделяя внимание не только ее экономичности, но и безвредности.

Справка:

Демин Юрий Альбертович – заведующий кафедрой офтальмологии Харьковской медицинской академии последипломного образования, профессор, доктор медицинских наук, академик Украинской Технологической Академии; лауреат Государственной премии Украины.

Харьковская медицинская академия последипломного образования — высшее учебное заведение, основанное в 1923 году. Сегодня в академии работает около 700 преподавателей и 11 научных сотрудников. Среди них: 39 академиков отраслевых АН Украины, 5 членов-корреспондентов Национальной и отраслевых академий. В составе научно-педагогических и научных сотрудников работают 144 докторов наук (119 профессоров) и 464 кандидата наук (273 доцент).

Ежегодно академия проводит более 1000 циклов повышения квалификации, на которых обучается около 17 000 слушателей. За более чем 90-летнюю историю существования академии в ее кафедрах прошли подготовку и повысили квалификацию более 300 000 врачей и провизоров.

Из 71 кафедры академии 62 являются кафедрами клинического направления, лечебными базами которых стали 10 научно-исследовательских институтов медицинского профиля. Клинической базой кафедры офтальмологии ХМАПО является Харьковская городская клиническая больница №14 им. Л.Л. Гиршмана.

*Конфергенция – сведение зрительных осей обоих глаз на фиксируемом объекте;

**Авторефрактометрия – аппаратное измерение преломляющей способности оптических сред глаза, на основании которой определяются вид и степень нарушения зрения.