Президент «Одноклассников» не будет наживаться на платной регистрации?
Спам, спам, как это мило...
Президент компании «Одноклассники.ru» Никита Шерман заверяет, что введение платной регистрации пользователей этого ресурса не имеет целью получение прибыли, а направлено лишь на борьбу со спамом. Об этом идет речь в открытом обращении господина Шермана на сайте roem.ru.
Поводом для обращения господина Шермана стала публикация российского интернет-публициста Алекса Экслера, который подверг критике решения руководства крупнейшей российской социальной сети.
«За последние дни в системе в определенные моменты были попытки регистрации десятков ботов в секунду. Сотни тысяч ботов по велению своих творцов в пиковые часы могли начать одновременно голосовать за миллионы фотографий и ходить миллионами анкет. К величайшему сожалению, борьба с автоматическими регистрациями не только в России, но и во всем мире находится на таком уровне, когда любая защита ломается за пару дней после ее установления. Мы испробовали все», - объясняет Никита Шерман. По его словам, за сутки, которые минули с момента введения платной регистрации, количество спама удалось уменьшить до сотых частиц процента.
«Вырученных от регистрации денег не хватит даже на оплату хостинга для такого сайта», - утверждает Шерман, отмечая, что плата за регистрацию (эквивалент 6-7 украинских гривен) поможет сделать ресурс более стабильным.