Президент «Одноклассников» не будет наживаться на платной регистрации?

Президент компании «Одноклассники.ru» Никита Шерман заверяет, что введение платной регистрации пользователей этого ресурса не имеет целью получение прибыли, а направлено лишь на борьбу со спамом. Об этом идет речь в открытом обращении господина Шермана на сайте roem.ru.

Поводом для обращения господина Шермана стала публикация российского интернет-публициста Алекса Экслера, который подверг критике решения руководства крупнейшей российской социальной сети.

«За последние дни в системе в определенные моменты были попытки регистрации десятков ботов в секунду. Сотни тысяч ботов по велению своих творцов в пиковые часы могли начать одновременно голосовать за миллионы фотографий и ходить миллионами анкет. К величайшему сожалению, борьба с автоматическими регистрациями не только в России, но и во всем мире находится на таком уровне, когда любая защита ломается за пару дней после ее установления. Мы испробовали все», - объясняет Никита Шерман. По его словам, за сутки, которые минули с момента введения платной регистрации, количество спама удалось уменьшить до сотых частиц процента.

«Вырученных от регистрации денег не хватит даже на оплату хостинга для такого сайта», - утверждает Шерман, отмечая, что плата за регистрацию (эквивалент 6-7 украинских гривен) поможет сделать ресурс более стабильным.

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