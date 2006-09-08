В Xerox изобрели многоразовую бумагу

Компания Xerox представила свою новую разработку - самоочищаемую бумагу, на которой смогут печатать ее бюджетные принтеры. Бумага будет "держать" содержимое не более 16 часов. Об этом сообщает издание PC Pro.

Основным элементом такой бумаги является фотохромная подложка, которая меняет свой цвет под воздействием ультрафиолетового излучения. Таким образом можно создать распечатку, которая становится бледнее с течением времени.

Разработчики новинки исходили из того факта, что значительная часть распечаток хранится всего несколько часов. Так, электронные письма или черновики редко удостаиваются более чем одного-двух прочтений, а значит, эту бумагу можно использовать повторно.

Новая технология позволяет печатать с разрешением до 1200 точек на дюйм. Исследователи уже заявили, что работают над возможностью сохранения содержимого бумаги, так что в будущем можно будет восстановить напечатанное, просто нагрев лист.

Лента.ру