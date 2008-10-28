Мобильные сети перейдут на солнечную энергию

В 2013 году более 335 тысяч базовых станций мобильной связи будут использовать солнечные батареи для получения энергии, сообщает TechRadar со ссылкой на заявление аналитиков компании ABI Research.

Большинство базовых станций будет использовать в дополнение к солнечным батареям дизельные генераторы или электросети. Полностью на солнечную энергию к 2013 году перейдут 40 тысяч базовых станций, которые будут работать независимо от электросети.

Год назад базовую станцию на солнечной батарее разработала компания Ericsson. В настоящее время эта станция работает в сетях индонезийского оператора Telkomsel. Кроме того, Ericsson анонсировала вышку для базовых станций, оснащенную ветрогенератором.

Лента.ру