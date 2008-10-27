Доля спама в почтовом трафике сократилась... до 80,5%

Доля спама в почтовом трафике в третьем квартале текущего года составила 80,5%, что на 2% меньше показателя второго квартала.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Лаборатории Касперского" - одного из ведущих производителей систем защиты от вредоносного и нежелательного программного обеспечения, хакерских атак и спама.

В третьем квартале этого года пик спам-активности пришелся на первую половину сентября. Осень началась с отметки в 83,5% спам-сообщений от общего объема почтового трафика. Максимальный долевой показатель спама был зафиксирован 13 сентября и составил 95%, минимальный наблюдался 16 июля и был равен 66,2%. Доля графического спама оставалась постоянной в течение всего квартала и составила 9%.

Доля фишинговых писем в третьем квартале в среднем составила 0,61%. В Рунете атаки на банки по-прежнему крайне редки, чаще всего встречаются фишинговые письма, замаскированные под уведомления крупных почтовых систем.

Вредоносные вложения содержались в среднем в 0,69% электронных сообщений, что на 0,28% больше, чем во втором квартале. В течение трех месяцев квартала доля писем с вредоносными вложениями росла и в сентябре превысила 1%. Спам-сообщений со ссылками на вредоносные страницы было больше, максимальный показатель - 6,4% - был отмечен в августе.

Методы социальной инженерии по-прежнему активно применяются спам-сообществом. В ряде случаев письма из спам-рассылок копировали сообщения известных новостных сайтов (BBC, CNN и других). Нередко пользователям обещали интригующее видео со знаменитостями. Переход по ссылке начинал процесс установки нового флеш-плеера, без которого видео якобы было невозможно посмотреть. Однако вместо плеера пользователь скачивал Trojan-Downloader.

В сентябре в одной из рассылок пользователям предлагалось под видом нового антивируса загрузить вредоносную программу Trojan-PSW.Win32.LdPinch. При этом в письме содержалась рекомендация отключить антивирусную защиту ПК перед загрузкой "Antivirus Raptor".

Пятерку лидирующих спам-тематик в третьем квартале 2008 года составили рубрики "Медикаменты; товары/услуги для здоровья" (19,8%), "Спам для взрослых" (19,0%), "Образование" (9,4%), "Отдых и путешествия" (9,1%), "Реплики элитных товаров" (6,9%).

"Неожиданно популярной темой в этом квартале стала рубрика "Спам "для взрослых", - отмечается в сообщении. Еще в предыдущем квартале на долю такого спама приходилось всего 3,7%, а под конец третьего квартала, благодаря росту числа русскоязычных рассылок, уровень достиг 27,9% всех спамовых писем. Спам-письма этой рубрики отличаются небольшим размером и представляют собой короткий текст, завлекающий пользователя на порносайт, и ссылку. Посетителям предлагается получить доступ к порноархивам путем отправки SMS на короткий номер (как правило, 3649 или 7733). Однако, отправив сообщение, пользователь обнаружит, что с его телефонного счета снята сумма, значительно больше той, что указана в рекламном предложении на сайте. Размер списания средств с мобильного счета посетителя варьируется в зависимости от региона и оператора сотовой связи.

В целом массив используемых спамерами приемов не претерпел за последние три месяца сильных изменений. В третьем квартале спамеры продолжили эксперименты с HTML-кодом, в частности, добавление в каждое письмо рассылки тегов-комментариев со случайным содержанием.

Характерной тенденцией июля-сентября 2008 года стала реанимация старых методов, используемых для повышения вероятности обхода спам-фильтров: составление букв и цифр, входящих в контактную информацию, из отдельных фрагментов; белый текст на белом фоне (теперь основной текст рекламного сообщения оформляется белым шрифтом, а дополнительный зашумляющий текст в конце письма - черным). По тому же принципу инверсии спамеры стали добавлять основной текст в теги-комментарии. В числе вновь используемых спамерами приемов - подделка спам-писем под уведомления почтового робота.