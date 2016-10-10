Ученые показали самые мощные ядерные взрывы в истории человечества (видео)

Об этом пишет издание ZN.UA.

При этом авторы ролика оценивали количество выделенной энергии, высоту грибовидной тучи и масштабы разрушений. Например, мощность взрыва бомбы над Хиросимой была эквивалентна 15 тысячам тонн тротила. А вот мощность взрыва снаряда В83 составила 1,2 миллиона тонн тротила, а высота облака достигла 20 километров. Грибовидная же облако при взрыве Царь-бомбы достигла 50 километров, то есть она поднялась до границ стратосферы.

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Первое испытание ядерного оружия произошло 16 июля 1945 года в США. Меньше, чем через 2 месяца две ядерные бомбы были сброшены на японские города Хиросиму и Нагасаки. С тех пор ни одна ядерная бомба не была использована в качестве оружия. Однако, были совершены тысячи испытаний ядерного оружия, преимущественно двумя странами – СССР и США в период холодной войны.