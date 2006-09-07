Mercedes презентовал новые AMG (три фото)

Специалисты Mercedes-AMG представили новую программу доводки трех моделей: Mercedes SLK 55 AMG, Mercedes CLS 63 AMG и Mercedes SL 55 AMG.

Теперь в активе спортивного и привлекающего внимание Mercedes SLK 55 AMG имеются передние тормоза с внутренней вентиляцией (с дисками 360x32 мм), а также 18-дюймовые диски из легкого сплава, шириной 7,5 и 8,5 дюймов с шинами 225/40 и 245/35 спереди и сзади соответственно.

В программу доводки включены спортивная подвеска, карбоновые вставки в салоне и эргономичный руль, с серебристыми алюминиевыми "лепестками" рычажков для переключения передач в ручном режиме.

У Mercedes CLS 63 AMG размер вентилируемых тормозных дисков на передней оси достигает 390x36 мм, механизм регулировки дифференциала на задней оси с блокирующим действием не менее 40%.

Спереди установлены лакированные "под серебро" 19-дюймовые диски из легкого сплава 8,5x19 дюймов и шины размерности 255/35, сзади параметры дисков составляют 10x19 дюймов, а на шины нанесена маркировка 285/30.

В программу доводки Mercedes CLS 63 AMG также были включены спортивная подвеска и обтянутый черной кожей и алькантарой руль с серебристыми "веслами" рычагов, дублирующих работу АКПП.

Mercedes SL 55 AMG может похвастать спортивной подвеской, дополнительным маслоохладителем и новым передним "фартуком" с расширенными воздухозаборниками.

Этот автомобиль также получил вентилируемые тормозные диски, размером 390x36 мм на передней оси и механизм регулировки дифференциала с 30%-ым блокирующим действием на задней.

На переднюю ось модели устанавливаются сборные "легкосплавки", диаметр и ширина которых составляют 19 и 8,5 дюймов соответственно, тогда как на задней оси ширина дисков увеличена на один дюйм.

Оригинальный рисунок сдвоенных спиц в данном случае подчеркивают низкопрофильные покрышки размерности 255/35 и 285/30. В салоне Mercedes SL 55 AMG также можно обнаружить новый спортивный руль в чехле из кожи и алькантары и алюминиевые "лепестки" на рулевой колонке.

Стоимость программы доводки Mercedes CLS 63 AMG составляет ?8236. Для Mercedes SLK 55 такое удовольствие от AMG обойдется в ?5220, а владельцам Mercedes SL 55 AMG придется облегчить свой счет на ?11 948.

Целевая аудитория этих моделей, по мнению авторов программы, представлена теми владельцами Mercedes, которые зачастую самостоятельно испытывают возможности своих автомобилей на гоночных трассах.

Корреспондент по материалам Колеса.Ру