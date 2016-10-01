NASA планирует запустить спутник для наблюдения за экосистемой океанов Земли

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на NASA.

Космический аппарат построят в Goddard Space Flight Center в штате Мэриленд. Он предназначен для мониторинга за микроскопической жизнью океанов и ее влиянием на климат Земли.

Миссия ПАХЕ (планктон, аэрозоль, облако, экосистема океанов) планируется к запуску в 2022-2023 годах.

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Спутниковые наблюдения за цветом океана дадут ученым подробную информацию о распределении фитопланктона, который является основой пищевой цепочки океана, и имеет решающее значение для понимания его экологии, обращения углерода из воздуха в океанические воды и обратно.

Благодаря этому спутнику ученые смогут определить, как эти процессы влияют на изменение климата планеты.

На борту корабля будет размещено разнообразное научное оборудование. Благодаря гипер-спектральному радиометру ученые смогут измерить цвет океана: от ультрафиолетового спектра до инфракрасного.

По словам руководителя проекта Андре Дресса, ПАХЕ очень гибкий. В зависимости от размера бюджета аппарат можно оборудовать дополнительными инструментами для новых исследований.