NASA планирует запустить спутник для наблюдения за экосистемой океанов Земли
Национальное аэрокосмическое агентство США обнародовало планы относительно построения и запуска космического аппарата «Next Ocean Monitoring» для наблюдения за земными океанами и их экосистемой.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на NASA.
Космический аппарат построят в Goddard Space Flight Center в штате Мэриленд. Он предназначен для мониторинга за микроскопической жизнью океанов и ее влиянием на климат Земли.
Миссия ПАХЕ (планктон, аэрозоль, облако, экосистема океанов) планируется к запуску в 2022-2023 годах.
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Спутниковые наблюдения за цветом океана дадут ученым подробную информацию о распределении фитопланктона, который является основой пищевой цепочки океана, и имеет решающее значение для понимания его экологии, обращения углерода из воздуха в океанические воды и обратно.
Благодаря этому спутнику ученые смогут определить, как эти процессы влияют на изменение климата планеты.
На борту корабля будет размещено разнообразное научное оборудование. Благодаря гипер-спектральному радиометру ученые смогут измерить цвет океана: от ультрафиолетового спектра до инфракрасного.
По словам руководителя проекта Андре Дресса, ПАХЕ очень гибкий. В зависимости от размера бюджета аппарат можно оборудовать дополнительными инструментами для новых исследований.