Hyundai готовит новую модель для европейского рынка (рисунок)

Компания Hyundai представит на автосалоне в Париже концепт новой модели, которая в будущем заменит Accent и Elantra, сообщает Leftlanenews.com. Как ожидается, новинка получит имя FD или Arnejs.

Новый автомобиль будет построен на единой платформе с Kia Cee`d, дебют которой состоялся на автосалоне в Женеве. Модель, относящаяся к сегменту "С", получит бензиновые моторы объемом 1,4, 1,6, и 2.0 литра, мощность которых составит 105, 115, и 140 лошадиных сил соответственно. Кроме того, для Европы будут предусмотрены и дизельные двигатели объемом 1,5 и 2,0 литра.

Продажи новой модели Hyundai должны начаться уже в следующем году. Производство FD будет налажено на европейском заводе компании в Чехии. Позднее на той же платформе ожидается появление легкого кроссовера, компакт-вэна, и первого корейского купе-кабриолета

Автолента.ру