Porsche представил две новинки (фото)

Компания Porsche впервые представила на Московском автосалоне новый спорткар 911 Turbo, а также Porsche Cayman с новым мотором. Оба этих автомобиля появились в этом году.

Новый Porsche 911 Turbo был представлен публике весной этого года на автосалоне в Женеве. От стандартного 911 версию Turbo отличают полный привод, расширенный в задней части на 44 мм кузов и турбомотор мощностью 480 лошадиных сил. Этот двигатель на 60 лошадиных сил мощнее своего предшественника. Он также стал первым в мире бензиновым силовым агрегатом с изменяемой геометрией турбины, что позволило добиться высокой мощности во всем диапазоне рабочих оборотов.

Максимальная скорость нового Porsche 911 Turbo ограничена на отметке 310 километров в час. До ста километров в час с шестиступенчатой механической трансмиссией этот автомобиль разгоняется всего за 3,9 секунды, а "автомат" Tiptronic S сокращает это время до 3,7 секунды.

Porsche Cayman с двигателем объемом 2,7 литра и мощностью 245 лошадиных сил, известным по серии Boxter, стал более доступной версией спорткупе Cayman S, которое уже продается в России. Этот автомобиль способен достигать 258 километров в час, а разгон до ста километров в час занимает у купе Cayman 6,1 секунды.

Кроме новинок, на Московском автосалоне Porsche представил уже знакомые российским автомобилистам машины серий 997, Boxter и Cayenne.

Автолента.ру