Японцы создали робота - гурмана

В Японии создан робот-гуманоид, наделенный способностью распознавать по вкусу вина, а также сыры и другую закуску. Персонального человекоподобного робота совместно разработали специалисты японской компании "Эн-и-си Систим Текнолоджис" и университета Миэ.

Как передает ИТАР-ТАСС, в отличие от людей, забавный сине-белый электронный гуманоид 60-сантиметровой высоты распознает вкус не с помощью вкусовых рецепторов, а благодаря инфракрасному спектроскопу, дающему возможность проанализировать качество и количество компонентов изучаемых продуктов, не открывая упаковку.

Предварительно в электронную память робота закладываются так называемые спектры поглощения, которые дают возможность точно идентифицировать пищевые продукты и напитки. Сопоставляя новую информацию с имеющимся каталогом, робот способен отличить, скажем, «Шардоне» от «Мерло» или «Каберне», а «Камамбер» от «Эдама» или «Моцареллы».

Однако память электронного гуманоида пока не слишком вместительна: так, если предложить ему «Пошехонский»сыр, он едва ли справится со своей задачей.

И хотя, как говорят создатели, это пока еще "дитя", оно уже сейчас способно "заботиться" о здоровье хозяина, советуя, стоит ли есть ту или иную пищу, не слишком ли она соленая или жирная.