Суд наложил запрет на программу копирования DVD на жесткий диск

Окружной суд Сан-Франциско наложил временный запрет на использование выпущенной компанией RealNetworks программы RealDVD, позволяющей копировать DVD, передает BBC News. Суду предстоит выяснить законность использования RealDVD.

Незаконным применение этой программы сочли киностудии Paramount Pictures, Sony Pictures, Twentieth Century Fox, Universal, Disney и Warner Bros., подавшие в день ее выхода, 30 сентября, совместный иск против RealNetworks. Ближайшее заседание суда по иску назначено на 7 октября.

RealNetworks считает свою программу легальным способом превратить персональный компьютер в медиасервер. RealDVD позволяет создать на жестком диске копию DVD и тем самым не терять их и не бояться поцарапать диски.

RealNetworks 3 октября пришлось убрать программу с сайта до окончания разбирательств.

Лента.ру