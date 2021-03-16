Во Франции добровольцы решили поучаствовать в уникальном эксперименте.

Во Франции 15 добровольцев начинают уникальный 40-дневный эксперимент по нахождению в пещере.

Об этом сообщает RFI.

Как сообщается, 15 женщин и мужчин в возрасте от 27 до 50 добровольно согласились жить в замкнутом пространстве в течение 40 дней в пещере в Арьеже, на юго-западе Франции. Они являются частью научного эксперимента под названием Deep Time, первого в мире проекта подобного рода.

Читайте такжеНайденный в пустыне Сахара метеорит старше Земли на несколько миллионов лет – ученые

Цель эксперимента - изучить способность людей адаптироваться к потере пространственно-временных ориентиров. Этот вопрос, в частности, поднят в связи с кризисом в области здравоохранения, объясняет Кристиан Клот, франко-швейцарский исследователь.

Проект Deep Time, который стартовал в воскресенье 14 марта в 20:00 (по местному времени) и продлится 40 дней.

Без часов, телефона или естественного освещения семерым мужчинам, семи женщинам и самому Кристиану Клоту также придется привыкнуть к 12 градусам и 95% влажности пещеры Ломбривс, вырабатывать собственное электричество с помощью водного велосипеда и набирать воду с глубины 45 метров.

Подопытные будут оснащены датчиками, которые позволят десятку ученых следить за ними с поверхности.

Как сообщается, все добровольцы, включая ювелира, анестезиолога, охранника и техника по канатным дорогам, принимают участие в проекте на добровольной основе без какой-либо компенсации.

В пещере, одной из самых больших в Европе, были устроены три отдельных жилых помещения: одно для сна, одно для проживания и одно для проведения исследований топографии места, в частности, фауны и флоры.

Также было перевезено четыре тонны оборудования, чтобы 15 добровольцев могли жить самостоятельно.

В целом Deep Time потребовалось 1,2 миллиона евро финансирования: от частных и государственных партнеров, а также от Института адаптации человека.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Екатерина Лиманская