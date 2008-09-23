Еврокомиссия предлагает ограничить стоимость СМС в роуминге и еще больше снизить стоимость звонков, сделанных или полученных в роуминге.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам информационного общества и медиа Виванн РЕДИНГ.

“Использование наших мобильных телефонов за рубежом в пределах ЕС не должно стоить неоправданно намного дороже, чем дома, независимо, при осуществлении звонков, отправке СМС или пользовании Интернетом”, - заявила комиссар ЕС.

Она подтвердила, что на своем сегодняшнем заседании Еврокомиссия одобрила предложения об ограничении стоимости СМС, отправленного в роуминге, 11-ю центами (без НДС) вместо действующего в настоящее время среднего тарифа в 29 центов.

Еврокомиссия также поддержала инициативу о том, чтобы все пользователи мобильным Интернетом во время пребывания в другой стране - члене ЕС получали не позже, чем с 2010 года, сообщение о стоимости услуг по передаче данных в роуминге. При этом, предлагается установить максимальную стоимость передачи данных для операторов (оптовый тариф) в 1 евро за 1 мегабайт.

Еврокомиссия также предложила с 1 июля 2012 года еще больше снизить стоимость звонков в роуминге. Так, Еврокомиссия предлагает уменьшить стоимость звонка, осуществленного в роуминге с действующих в настоящее время 0,46 евро за минуту до 0,34 евро, стоимость полученного звонка в роуминге – с 0,22 до 0,10 евро.

По данным Еврокомиссии, в 2007 году в ЕС было отправлено 2,5 млрд. СМС-сообщений на общую сумму 800 млн. евро. При этом стоимость сообщений в роуминге может в 10 раз превышать стоимость СМС-сообщений внутри страны. Так, бельгийцы при отправке СМС-сообщений, находясь в роуминге, должны платить до 0,75 евро за 1 сообщение, латыши – до 0,70 евро, британцы – до 0,63 евро.

Предложения Еврокомиссии будут переданы на рассмотрение в Европарламент и Совет ЕС.

Как сообщал УНИАН, с августа 2007 года в ЕС действует ограничение на стоимость телефонных звонков, осуществленных в роуминге.