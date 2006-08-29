Болгария перевооружается на вертолеты от Eurocopter (3 фото)

Вооруженные силы Болгарии получили первый вертолет AS.532 AL Cougar, сообщает Defencetalk.com.

12 вертолетов Cougar и 6 вертолетов AS.565 MB Panther общей стоимостью 360 миллионов евро будут поставлены ВВС Болгарии по контракту, заключенному в январе 2005 года с концерном Eurocopter.

Вертолеты AS.532 Cougar могут использоваться в качестве транспортных и поисково-спасательных. Их максимальный взлетный вес составляет 11200 килограммов, дальность полета - до 800 километров. Максимальная скорость - до 315 километров в час.

Вертолет может перевозить до 5 тонн груза или до 29 солдат на откидных сиденьях в грузовом отсеке. При необходимости, вертолет может быть вооружен.

Вертолеты AS.565 Panther предназначены для ВМС Болгарии. Эти легкие машины (взлетный вес до 4,25 тонн) могут использоваться для выполнения противолодочных задач, а также для ударов по надводным кораблям с помощью противокорабельных ракет Exoset. В транспортном варианте они могут перевозить до 10 пассажиров либо до 1700 килограммов груза. Максимальная скорость "Пантеры" составляет 296 километров в час, дальность действия - до 420 километров.

Вертолеты европейского производства сменят в составе ВВС и ВМС Болгарии советские вертолеты Ми-17. Их приобретение вызвано переводом вооруженных сил Болгарии на стандарты НАТО. Вертолеты AS.532 Cougar будут поставлены до 2009 года, AS.565 Panther - до 2011.

Лента.ру