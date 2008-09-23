Создан конкурент компакт-диска

Корпорация SanDisk предложила музыкальный носитель slotMusic, призванный заменить компакт-диск, пишет NME. Музыка на slotMusic не будет защищена от копирования.

Носитель slotMusic представляет собой карту памяти SanDisk Micro SD объемом до гигабайта, на которую записана музыка в формате MP3 и битрейтом 320 килобит в секунду. Ее смогут проигрывать самые разные устройства, включая мобильники, MP3- и видеоплееры.

Формат уже поддержали четыре крупнейших музыкальных лейбла: EMI Music, Sony BMG, Warner Music Group и Universal Music Group. Ожидается, что песни многих из их артистов выйдут на slotMusic. Одними изпервых на картах памяти появится музыка Oasis, Эми Уайнхаус и Coldplay.

Лента.ру