Toyota осенью представит Yaris T-Sport (фото)

Toyota на Парижском автосалоне представит серийную версию Yaris T-Sport. Премьера аналогичного концепта прошла весной на автосалоне в Женеве.

Заряженный хэтчбек будет оснащаться бензиновым двигателем объемом 1,8-литра и мощностью 132 лошадиные силы. Фирменная система изменения фаз газораспределения VVT-i позволила добиться от мотора не только высоких динамических качеств, но и экономичности.

Учитывая небольшой удельный вес, Yaris обещает стать одним из самых быстрых серийных автомобилей компакт-класса. Его максимальная скорость будет достигать 194 километра в час. Измененная по сравнению с базовой версией подвеска, по словам разрабочиков, позволяет добиться лучшей управляемости на возросшей скорости.

Внешне Yaris T-Sport отличают фирменный серый цвет Storm Grey и измененные задние фонари. Также на машину устанавливается оригинальный аэродинамический обвес, фальшрадиаторная решетка с мелкими ячейками и ярким шильдиком T-Sport, хромированная выхлопная труба. Как отмечается в пресс-релизах, новые легкосплавные 17-дюймовые диски сделают Yaris более агрессивным, и позволят выделиться из потока.

В версии T-Sport в интерьер Yaris добавлены "спортивные нотки" в виде натуральной кожи, металлических вставок и трехспицевого руля.

Лента.ру