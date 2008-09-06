«ПриватБанк» дает 2,5 тысячи за сообщения о скиммерах

За каждое достоверное сообщение о скиммерах (устройствах, считывающих информацию с магнитной ленты платежной карточки, позволяя легко изготовить ее дубликат) «ПриватБанк» гарантирует вознаграждение в размере 2,5 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

В сообщении также указывается, что в Киеве сотрудник «ПриватБанка» демонтировал такое оборудование и сдал милиции. Никто из клиентов не пострадал.

31 августа в Киеве при снятии наличных в одном из банкоматов на ул.Волошской сотрудник филиала «Расчетный центр» «ПриватБанка» обнаружил на банкомате накладки на клавиатуре и картоприемнике, которыми пользуются мошенники для снятия информации с пластиковых карт клиентов.

«Понимая, что мошенники с устройством приема радиосигнала находятся вблизи банкомата, и до прибытия оперативной группы милиции еще десятки клиентов могут стать жертвами преступников, банкир сообщил о находке в службу безопасности банка, затем демонтировал «оборудование» и передал его вместе с заявлением о происшествии в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

Благодаря своевременному обращению в службу безопасности никто из 92 клиентов «ПриватБанка» и других банков, успевших стать жертвами мошенников, не пострадал. Все скомпрометированные карты своевременно заблокированы. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудник банка, обнаруживший мошенническое оборудование, получил премию - 2500 грн.

Как сообщили в службе безопасности «ПриватБанка», за последний месяц это уже второй подобный случай в Киеве, что может говорить о наличии в столице организованной преступной группы, промышляющей кражей информации с платежных карт. Банкиры призывают киевлян быть внимательными при пользовании банкоматами и о любом подозрительном случае сообщать в службу безопасности «ПриватБанка» по телефону 8-800-500-00-30 или милицию.