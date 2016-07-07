Гепатит назвали одной из главных причин смертей в мире

Заболевание встало в один ряд с туберкулезом, малярией и ВИЧ. Пресс-релиз опубликован на сайте EurekAlert!, передает Lenta.ru.

Вирусный гепатит существует в пяти формах - A, B, C, D и E - и может передаваться через телесные жидкости, а также через пищу и питье, загрязненные фекалиями.

Исследователи проанализировали данные из 183 стран за 1990-2013 годы. Согласно результатам, виновниками 96% смертельных случаев были вирусы гепатита В и С, которые вызывают цирроз и рак печени. Симптомы включают усталость, желтуху и тошноту, однако у большинства людей инфекция протекает бессимптомно, пока не возникают серьезные осложнения.

Количество смертей из-за вирусных гепатитов за 23-летний период увеличилось на 63%. Смертность была выше в странах с высоким и средним уровнем доходов, чем в странах с низкими зарплатами. Ежегодно от болезни гибнет 1,45 миллиона человек, в то время как число умерших от туберкулеза и малярии снизилось с 1990 года. Для сравнения, в 2013 году от СПИДа умерли 1,3 миллиона человек, 1,4 миллиона от туберкулеза и 855 тысяч от малярии. В наибольшей степени от гепатита страдает население Восточной Азии.

Напомним, ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне (University of California - Irvine) разработали новый тест для диагностики гепатита С.