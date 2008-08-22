Россия должна стать лидером на мировом рынке в 5-7 отраслях
21:06, 22 августа 2008Наука и IT
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У Путина состоялось совещание
Россия должна к 2020 году стать лидером на мировом рынке в ракетно-космической, авиационной, информационной отраслях и образовании, заявила глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы должны стать лидерами в определенных секторах экономики. В пяти-семи высокотехнологичных отраслях должны стать лидерами и занять 5-10% мирового рынка", - сказала Набиуллина в пятницу после совещания у премьер-министра РФ Владимира Путина по разработке концепции социально-экономического развития РФ до 2020 года.
Министр добавила, что показатель ВВП России по паритетной покупательной способности к 2020 году должен выйти на пятое место в мире.
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