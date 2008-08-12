Американцы защищают сайт Саакашвили от российских хакеров

Американская компания Tulip Systems, которая обслуживает сайт президента Грузии Михаила Саакашвили, ведет борьбу с атакующими сайт российскими хакерами, сообщил агентству РИА Новости исполняющий обязанности главы компании Том Берлинг.

По его словам, сайт подвергают DDoS-атакам с 500 IP-адресов одновременно. После блокировки адресов атаки возобновляются с других IP, и так, как сообщил Берлинг, продолжается с субботы.

Компания Tulip Systems приступила к работе с сайтом в субботу после того, как ее президент Нино Дожашвили предложила администрации Саакашвили свои услуги. По словам Дожашвили, сайт атакуют в основном из Москвы и Санкт-Петербурга.

При DDoS-атаке множество компьютеров посылают запросы к серверу, таким образом снижая его отклик, в результате чего сайт работает очень медленно или полностью отключается.

В течение последних нескольких дней хакерским атаками подвергались также сайты МИД Грузии, агентства РИА Новости и Комитета по информации и печати Южной Осетии.