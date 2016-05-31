Обезболивающие продлевают боль у крыс - ученые
Ученые из Колорадского университета в Боулдере провели исследование и выяснили: обезболивающие лишь продлевают боль у крыс. Результаты работы опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а кратко о них сообщается на сайте Колорадского университета.
Об этом сообщает "Газета.Ru".
В ходе исследования ученые вводили лабораторным крысам опиоидные обезболивающие в течение недели. В итоге выяснилось, что уже на пятый день глиальные клетки животных переставали выполнять защитную функцию - и из-за этого нервная система крыс становилась уязвимой. В результате боль крыс увеличивалась и становилась хронической.
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В 2015 году от передозировки опиоидными обезболивающими в одной только Америке погибло около 20 тыс. человек. По словам авторов исследования, это может быть вызвано тем, что обезболивающие на самом деле не притупляют боль, а делают ее лишь острее, заставляя людей принимать все больше лекарств.