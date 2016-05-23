Вниманию любителей УНИАН! Мы обновили для вас сайт и запустили погодный сервис

Отчасти нас вдохновили соцсети – и теперь сайт УНИАН чем-то напоминает Фейсбук – бесконечная лента новостей, почти нескончаемая главная, огромное разнообразие того, что можно увидеть и узнать, просто скроля любую страницу: все это должно дать вам, наши дорогие Читатели, возможность увидеть больше интересной и полезной информации, и находить то, что вам нужно, быстрее, чем раньше.

Новый УНИАН настолько отличается от старого, что нам пришлось даже частично поменять команду, работающую над нашими интернет-проектами. У нас физически стало больше новостей – потому что мы, сохранив все то, ради чего читают УНИАН – эксклюзивные и наиболее оперативные политические и экономические новости, аналитику, ярчайшие новостийные фото и интервью с топовыми спикерами, также существенно расширили ассортимент того, что можно почитать из других сфер жизни. Болельщиков, полагаем, особенно порадует новый УНИАН Спорт.

Дизайн обновленного сайта адаптивен, его удобно будет читать на любых устройствах с экранами любых размеров, на его страницах есть множество интерактивных элементов, позволяющих, например, задать какой-нибудь интересующий его вопрос с помощью УНИАН и получить на него ответ, вспомнить важнейшие события минувшей недели, или, просматривая сайт утром, перед выездом на работу, отобрать статьи и новости, которые он хотел бы прочесть, сохранить их в один клик в своем личном кабинете на УНИАН, и прочесть затем по приезде на работу.

По этому случаю мы просим вас оценить плоды наших трудов, и предлагаем с помощью сайта всем высказать свои замечания и пожелания к новому сайту.

Одновременно с перезапуском нашего флагманского информационного продукта, УНИАН презентует и совершенно новый для себя проект: погодный сервис.

Теперь о том, что на себя надеть, брать ли зонтик, и как обстоят дела на курортах Украины и мира (а также на дорогах, ведущих к ним), рассказывать также будем мы.

Мы предоставим вам максимально точный прогноз погоды для более чем 30000 локаций в Украине и 113000 населенных пунктов во всем мире, что больше, чем у любых ныне работающих украино- и русскоязычных сервисов. Кроме этого, наш погодный сайт в удобной форме предоставит вам информацию о погоде на протяжении всех популярных автомобильных трасс, и на всех украинских и наиболее популярных у украинцев мировых курортах.

Сайт УНИАН Погода будет не только сообщать прогнозы – но и радовать вас «стихийными» новостями. Теперь любителям почитать о тайфунах, цунами и землетрясениях не придется искать фотографии, видео и сообщения о том, как извергается Эйяфьятлайокудль – вся соответствующая информация будет собрана прямо здесь.

УНИАН Погода – это наш новый продукт, новый проект, который делает креативная команда УНИАН. Он совершенно не похож на то, чем ранее занимались наши редакторы и журналисты, и будет интересен для тех, кого не волнует, например, политика.

Искренне ваши,

вся команда УНИАН