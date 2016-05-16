Японские ученые получили право изменять ДНК человеческих эмбрионов

Соответствующее решение принял правительственный совет по биоэтике, передает N+1 со ссылкой на The Japan Times.

Ученые получили право вносить изменения в геном эмбрионов, чтобы изучать роль отдельных генов в их раннем развитии, разрабатывать новые методы лечения врожденных заболеваний и совершенствовать репродуктивные технологии. При этом в каждом случае будет необходимо подтверждать, что подобные исследования невозможно провести другим способом.

Изменять геном человеческих эмбрионов в клинических условиях по-прежнему запрещено, поскольку оно может иметь непредсказуемые последствия для ребенка и его будущего потомства.

Также совет назвал этически проблематичными вмешательства в ДНК с немедицинскими целями, например, для изменения цвета глаз или наращивания мышечной массы.

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Впервые о генетической модификации человеческих эмбрионов в научных целях сообщили в 2015 году китайские ученые. В частности, они пытались внести изменения в структуру гемоглобина и удалитьиз человеческой ДНК генетический материал ВИЧ, однако значимых успехов не достигли.

В феврале 2016 года редактирование генома человеческих эмбрионов разрешили в Великобритании.