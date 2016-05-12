Hyperloop Илона Маска испытывает сверхзвуковую транспортную систему - The Guardian (фото)

Об этом пишет Ники Вульф в статье "Hyperloop One проводит испытания высокоскоростной транспортной системы", опубликованной The Guardian.

Hyperloop – сверхзвуковая транспортная система, идею которой предложил миллиардер Илон Маск. Первое публичное испытание прототипа транспортной системы еще на шаг приблизило ее к реальности.

В среду компания Hyperloop Technologies (одна из тех, кто пытается воплотить эту идею в жизнь) изменила свое название на Hyperloop, которое совпадает с названием испытуемой транспортной системы в пустыне штата Невада. Эта компания также получила $ 80 млн в раунде финансирования серии В, который включает в себя инвестиции французской национальной железнодорожной компании SNCF.

Когда – и главное, если – система будет завершена, Hyperloop будет работать с капсулами, движущимися в тоннеле с высокой скоростью. Теоретически эти капсулы смогут преодолеть расстояние от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса всего за 30 минут.

Во время испытания в Неваде "сани" разогнались до 116 миль в час (187 км/ч) за 1,1 секунды, что стало предварительным доказательством концепции. Правда, разработчикам Hyperloop предстоит преодолеть еще множество препятствий, если они хотят воплотить в жизнь эту технологию.

Hyperloop One также объявила о сотрудничестве с другими компаниями, например, с Deutsche Bahn Engineering & Consulting и британской инженерной консалтинговой группой Arup, которые сейчас работают над созданием Crossrail в Лондоне (строящаяся с 2009 года система высокоскоростной железной дороги).

Роб Ллойд, генеральный директор Hyperloop One, сказал в своем заявлении: "Мы будем сотрудничать с компаниями мирового класса, чтобы переосмыслить будущее транспорта и создать более быструю, безопасную, эффективную и надежную высокоскоростную магистраль для передвижения людей и вещей".

"У Hyperloop есть потенциал для решения многих сложнейших вопросов, которые касаются транспортировки на большие расстояния", - сказал в своем заявлении Грегори Ходкинсон, председатель Arup.

"Когда-то железные дороги привели к первой промышленной революции. Теперь Hyperloop способна сделать то же самое для информационной экономики, ведь она поможет преодолевать расстояния и объединять людей, места, идеи и возможности", - добавил он.