Ученые пришли к выводу, что динозавры вымерли бы и без метеорита
На момент падения метеорита, который, по расхожей теории, уничтожил весь их вид, динозавры уже находились на пути к вымиранию.
Об этом говорится в новом исследовании британских ученых, передает Русская служба Би-Би-Си.
Как утверждается в исследовании ученых из университета Рединга, к концу Мелового периода (около 66 млн лет назад) многие особи динозавров были на грани вымирания, либо на пути к нему.
Падение астероида и вызванная им вулканическая активность все еще вписываются в рамки новой теории, однако, по мнению ученых, они лишь поставили точку в процессе, который продолжался не один миллион лет.
Читайте такжеУченые выяснили дату падения метеорита, вызвавшего последний ледниковый период
Как показали комплексные исследования останков древних ящеров, их общая численность стабильно уменьшалась в течение 50 млн лет, предшествовавших падению метеорита. Причиной этому стала неспособность динозавров приспособиться к меняющемуся климату.
Стоит отметить, что ученые приходят к подобному выводу не в первый раз. Ранее группа исследователей из США, проанализировав структуру скелетов динозавров одних и тех же особей, но из разных временных периодов, также заключила, что около 150 видов ящеров к концу Мелового периода находились на пути к исчезновению.
Читайте такжеЗемля вступила в новую "стадию вымирания", одними из первых могут исчезнуть люди – эксперты
Исследование американских ученых, впрочем, касалось только нелетающих динозавров. Они отмечали, что быстрее всего вымирали крупные травоядные ящеры, наподобие трицератопса.