Ученые пришли к выводу, что динозавры вымерли бы и без метеорита

Об этом говорится в новом исследовании британских ученых, передает Русская служба Би-Би-Си.

Как утверждается в исследовании ученых из университета Рединга, к концу Мелового периода (около 66 млн лет назад) многие особи динозавров были на грани вымирания, либо на пути к нему.

Падение астероида и вызванная им вулканическая активность все еще вписываются в рамки новой теории, однако, по мнению ученых, они лишь поставили точку в процессе, который продолжался не один миллион лет.

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Как показали комплексные исследования останков древних ящеров, их общая численность стабильно уменьшалась в течение 50 млн лет, предшествовавших падению метеорита. Причиной этому стала неспособность динозавров приспособиться к меняющемуся климату.

Стоит отметить, что ученые приходят к подобному выводу не в первый раз. Ранее группа исследователей из США, проанализировав структуру скелетов динозавров одних и тех же особей, но из разных временных периодов, также заключила, что около 150 видов ящеров к концу Мелового периода находились на пути к исчезновению.

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Исследование американских ученых, впрочем, касалось только нелетающих динозавров. Они отмечали, что быстрее всего вымирали крупные травоядные ящеры, наподобие трицератопса.