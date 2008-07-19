Доменная зона Черногории сразу привлекла к себе внимание

В новой доменной зоне Черногории .me 17 июля началась свободная регистрация доменов, сообщает информационный сайт WerProNews.com.

Зарегистрировать домен можно на сайте Domain.me, подконтрольный компании GoDaddy, которая получила права на приоритетную продажу доменов в этой зоне. Цена домена составляет 19,99 доллара, а минимальный срок, на который его можно зарегистрировать, два года.

Сокращение "Me" от английского названия Черногории - Montenegro - совпадает с английским местоимением "me", что повышает коммерческую привлекательность доменов в этой зоне и спровоцировало спрос на них среди киберсквоттеров. В число "премиум-имен" этой зоны, продажа которых начнется в сентябре, вошли такие домены как love.me, buy.me и ряд других.

После начала регистрации в сети появились жалобы на сбои в работе сайта GoDaddy, который, очевидно, просто не выдержал напора желающих. Так, доменное имя aweso.me ("страшный, впечатляющий") одновременно зарегистрировали сразу восемь человек.

Регистрация в зоне .me проходит в несколько этапов. В марте началась регистрация правительственных доменов, в апреле обладатели старых доменов в зоне cg.yu имели возможность бесплатно перевестись на такие же домены в новых зонах второго уровня сo.me, org.me и net.me. В мае очередь дошла до компаний, зарегистрированных в Черногории, а с 6 по 29 мая доменные имена могли приобрести любые компании, зарегистрированные до 28 июня 2006 года.

Доменную зону .Me Черногория получила в сентябре 2007 года после того, как в июне 2006 года новое государство отделилось от Сербии и провозгласило свою независимость.

Лента.ру