Австралийцы устроили соревнование на скорость между электромобилем Tesla и Boeing (видео)

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Gizmodo.

По данным портала, в аэропорту Мельбурна Avalon состязались самый быстрый в мире электроседан Tesla Model S P90D, разгоняющийся до 250 км/час, и Boeing 737-800, летающий с максимальной скоростью 850 км/час.

Гонки, организованные австралийским отделением Tesla и местной авиакомпанией Qantas, прошли на взлетно-посадочных полосах.

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Самолет и автомобиль промчались 3 км. При этом поначалу наблюдалось превосходство электрокара Model S, который разгоняется до 100 км/ч за 3 секунды. Но вскоре 70-тонный Boeing догнал машину и на скорости 140 узлов (около 260 км/час) ушел в небо.