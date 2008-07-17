Президент России хочет сделать электронными школьные дневники

Президент России Дмитрий Медведев предлагает школьный журнал и дневник школьника сделать электронными.

"Давайте вот как сделаем: бумажную форму журнала и дневника убирать не будем, а вменим в обязанности школ параллельно (ввести) эти электронные документы. Во всяком случае, журнал точно можно ввести", - сказал Медведев на заседании президиума Госсовета, на котором рассматривается вопрос о реализации Стратегии развития информационного общества в РФ.

По мнению президента, это будет способствовать обучению компьютерной грамотности тех педагогов, которые боятся компьютеров.