Президент России хочет сделать электронными школьные дневники
20:51, 17 июля 2008Наука и IT
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А то учителя боятся компьютеров
Президент России Дмитрий Медведев предлагает школьный журнал и дневник школьника сделать электронными.
"Давайте вот как сделаем: бумажную форму журнала и дневника убирать не будем, а вменим в обязанности школ параллельно (ввести) эти электронные документы. Во всяком случае, журнал точно можно ввести", - сказал Медведев на заседании президиума Госсовета, на котором рассматривается вопрос о реализации Стратегии развития информационного общества в РФ.
По мнению президента, это будет способствовать обучению компьютерной грамотности тех педагогов, которые боятся компьютеров.
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