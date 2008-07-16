SanDisk выпустила одноразовую карту памяти

SanDisk выпустила новый тип карты памяти формата SD, сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-релиз компании. Называется карта WORM (Write Once Read Many), записать информацию на нее можно лишь один раз.

После записи информации на карту SD WORM считать ее можно в любом устройстве с поддержкой карт формата SD. Однако изменить, удалить или дополнить записанные на карту данные невозможно.

Представители SanDisk уверены, что новинка будет востребована при полицейских расследованиях и судебных разбирательствах, а также в других ситуациях, когда данные необходимо защитить от удаления или изменения.

В настоящее время SanDisk предлагает карту SD WORM объемом 128 мегабайт. До конца года компания пообещала представить более емкие носители. При соблюдении условий эксплуатации карты, информация на ней может храниться в течение ста лет.