АМК возбудил дело против «Воля-Кабель»

Антимонопольный комитет Украины принял решение о возбуждении дела против «Воля-Кабель» по признакам монопольного положения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Сегодня утром приняли решение возбудить дело против ЗАО "Воля-Кабель». Нам стало известно, что поступают многочисленные жалобы киевлян, что их заставляют переходить с аналогового на цифровое вещание», - сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, “Воля-Кабель” имеет в своем пакете услуг социальный пакет аналогового вещания «Украина», который стоит 18 грн. При этом пакет цифрового вещания стоит 22 грн., но киевлянам нужно заплатить еще 299 грн. за декодер, а если нет возможности приобрести, его необходимо арендовать и платить 6,90 грн. за каждый декодер, если их несколько, или 9,90 грн. – если речь идет об аренде одного декодера.

«Нам показалось, что повышение тарифа до 27,90 грн. является существенным нарушением прав потребителей, - сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Мы говорим о том, что ЗАО «Воля-Кабель» в рамках собственных сетей имеет признаки монополии. Решение мы будем принимать после завершения расследования, но признаки монопольного положения очевидны”, - отметил он.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО также заявил, что АМК поддерживает переход с аналогового на цифровое вещание, но его беспокоит, «почему Нацсовет (по вопросам телевидения и радиовещания) разрешил “Воля-Кабель” переход до 1 февраля 2009 года?”. (Нацсовет решением от 3 октября 2007 г. разрешил «Воля-Кабель» постепенный переход с аналогового способа распространения телепрограмм на цифровой до 1 февраля 2009 года. В тоже время, международным соглашением, к которому присоединилась Украина (расп. Кабмина от 30.11.2006 г. «Об одобрении концепции государственной программы внедрения цифрового телерадиовещания») был определен переход от аналогового к цифровому стандарту распространения программ к 2015 году. - УНИАН).

Штраф для “Воля-Кабель”, сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО, если будут доказаны нарушения со стороны компании, может составить до 10% годовой ее выручки. При этом он добавил, что АМК накладывает такие штрафы в исключительных случаях, только когда субъект хозяйствования не идет на сотрудничество с Комитетом и не возвращает потребителям «неправомерно забранное».

Кроме того, А.МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил, что АМК обратился с письмом к мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с просьбой максимально распространить информацию о деятельности «Киевтелесервис». Так, по его словам, “Киевтелесервис” устанавливает коллективные антенны на домах при условии, что 50% жителей дома поддерживают это, и таким образом предоставляет более дешевую услугу по приему телепрограмм.