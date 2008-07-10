России урана хватит на двести лет

Разведанных в РФ запасов урана при запланированной интенсивности развития атомной энергетики должно хватить на 200 лет, заявил в среду начальник департамента по работе с общественными организациями и регионами госкорпорации "Росатом" Игорь Конышев.

"Урана у нас очень много, но пока его невыгодно добывать в силу высокой себестоимости", - сказал Конышев на пресс-конференции в Томске.

По его словам, атомная промышленность РФ предпочитает закупать необогащенный уран в Австралии, Казахстане и ЮАР, потому что себестоимость добычи собственного урана в стране достаточно высока.

"Там неглубинные залежи урана, а у нас шахтная добыча, которая по себестоимости выше", - цитирует Конышева РИА "Новости".

Представитель "Росатома" также отметил, что за последние 10 лет урановое сырье на мировом рынке подорожало не более чем на 20% и в перспективе серьезного роста не ожидается. Этот момент Конышев назвал преимуществом атомной энергетики перед газовой.

"Киловатт-час электроэнергии, произведенной на АЭС, процентов на 20 дешевле киловатт-часа, произведенного на тепловых станциях при нынешних ценах на газ. К 2015 году рыночные цены внутри РФ на газ подойдут к минимальному пределу экспортных цен, и увеличится и стоимость киловатт-часа, который генерируется на тепловых станциях", - сказал глава департамента.

Он добавил, что РФ традиционно занимает 30-40% мирового рынка поставок обогащенного уранового продукта и изделий из обогащенного уранового продукта.